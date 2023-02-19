Зеленский: "Если Беларусь нападет на Украину..."

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко. Он сказал, что будет, если Беларусь решит напасть на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Зеленский ответил на угрозы Александра Лукашенко, что если хотя бы один украинец пересечет военную границу, Беларусь будет вести войну с российскими войсками со своей территории.

При этом президент заявил, что что если это произойдет, то Украина будет воевать и обязательно выживет.

«Надеюсь, что нет. Если так, то мы будем воевать и выживать. «большая ошибка», — добавил он.