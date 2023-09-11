Зеленский готовится к долгой войне

Президент Украины Владимир Зеленский о длительной войне думать не хочет, но именно к этому и готовится. Об этом Зеленский заявил в интервью The Economist под заголовком “Это плохой момент для дипломатии. Я готов”, – заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что Россия не сможет выдержать длительную войну экономически. Он также заявил, что Украина усилит атаки внутри Российской Федерации.

Украинский президент добавил, что, несмотря на медленное усиление контрнаступления, Западу следует продолжать поддерживать Украину.