Зеленский и Байден встретятся на саммите G7

Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме лично примет участие и встретится там с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, Зеленский и Байден обсудят создание международной коалиции бойцов самолеты и «многие другие вопросы».

“Сегодня мы можем официально говорить о создании коалиции авиации, а это значит, что Украина скоро будет иметь все необходимое для защиты нашего неба, наших городов и наших граждан”, – сказал он.тди Ермак.

Президент Украины Зеленский прилетит в Хиросиму для личного участия в саммите G7. Об этом 19 мая со ссылкой на неназванные официальные источники сообщили многие американские СМИ, в том числе The New York Times.

The Financial Times пишет, что Зеленский прибудет в Токио в воскресенье.

Информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Там решаются очень важные дела, и поэтому присутствие нашего президента совершенно необходимо для защиты наших интересов», — сказал он в интервью государственному телевидению.

Ранее источники в правительстве Японии сообщали, что украинский лидер примет участие во встрече лидеров G7 виртуально.