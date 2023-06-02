Зеленский: Многие страны готовы поставлять Украине F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие страны намерены предоставить украинской армии большое количество истребителей F-16.

“Сегодня я решительно услышал поддержку со стороны большое количество стран, я верю, что мы объединимся под руководством Соединенных Штатов Америки и сформируем эту коалицию в ближайшее время”, – сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита европейского политического сообщества в Кишиневе.

По словам Зеленского, роль США в поставках истребителей F-16 особенно важна, поскольку именно они производят эти боевые самолеты.Он отметил необходимость дополнительных ЗРК «Пэтриот». По его словам, это необходимо, если в Украине не будут служить современные истребители.

Зеленский также призвал к созданию щита ПВО для всего европейского континента.