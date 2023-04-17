Зеленский наложил санкции на дочь Шойгу на 10 лет

Украина »Яндекс “, “ВК”, “Рамблер”, “1С” и другие российские IT-технологические компании. Под ограничениями остались 254 юридических лица, в том числе образовательные платформы Skillbox, Geekbrains и Skyeng.

Санкции включают блокировку активов и запрет деятельности на территории Украины, полный или частичный запрет операций с ценными бумагами, в том числе ограничения полетов и перевозок по территории Украины, а также другие меры.

Ксения Шойгу, дочь президента Федерации триатлона России, министра обороны Сергея Шойгу, также включена в санкционный список.