Зеленский не будет использовать западное оружие для нападения на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать западное оружие для нападения на российские территории. Об этом он заявил в интервью CNN.

“Я много раз говорил, что нас не интересуют русские земли”, – сказал политик. Кроме того, лидер Украины вновь назвал переговоры с Москвой невозможными. Зеленский заявил, что не доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину, потому что тот не сдержал своего слова. По его мнению, дипломатическое решение возможно только тогда, когда Россия выведет свои войска.