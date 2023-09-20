Зеленский обратился к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский от бывшего президента США Дональд Трамп попросил представить мирный план для Украины. Об этом Президент Украины заявил в интервью каналу CNN Wolf Blitzer после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября.

При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву невозможно пойти на компромисс по территории: “Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать ее Путину, это не формула мира”. .”

Напомним, что ранее Трамп обещал положить конец украинскому конфликту в течение 24 часов, но не раскрыл конкретных аспектов своего плана.