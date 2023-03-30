Зеленский объяснил, почему нельзя позволить России захватить Бахмут

Зеленский объяснил, почему нельзя позволить России захватить Бахмут.

«Украина борется за Бахмут, в случае поражения РФ может попытаться заручиться международной поддержкой, чтобы заставить Киев пойти на неприемлемый компромисс, — заявил Президент Украины в интервью агентству Associated Press.

Кроме того, Киев испытывает давление со стороны международного сообщества и внутри страны от возможного поражения в Бахмуте.

«Наши общество чувствует усталость. Наше общество подталкивает меня к компромиссу с ними», — пояснил Зеленский.