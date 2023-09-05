Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма. Об этом сообщила украинская пресса.

“Основная цель закона – подготовить почву для освобождения полуострова от оккупации”, – говорится в заявлении офиса президента Украины в Крыму. Закон также предусматривает декоммунизацию полуострова.

После этого там будут созданы облгосадминистрации Украины и принят закон об особенностях восстановления государственной власти после освобождения Крыма от оккупации.

“Уверены, что это важный шаг на пути освобождения Крымского полуострова от оккупации и послевоенного восстановления”, – говорится в сообщении.