Зеленский подписал закон о новых условиях получения украинского гражданства

Даша 23.04.2023 В мире

Зеленский подписал новые условия получения гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий новые правила получения гражданства Украины.

Теперь для получения гражданства Украины необходимо сдать экзамен на знание украинского языка, истории и Конституции.

Согласно новому закону, иностранцы или лица без гражданства, внесшие значительный вклад в развитие Украины, для которых предоставление гражданства Украины отвечает интересам государства , либо проходящие военную службу по контракту, либо лица без гражданства освобождаются от экзаменов на гражданство могут получить, но обязаны его сдать. в течение двух лет с момента получения гражданства, иначе они могут его лишиться.

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