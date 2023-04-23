Зеленский подписал закон о новых условиях получения украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий новые правила получения гражданства Украины.

Теперь для получения гражданства Украины необходимо сдать экзамен на знание украинского языка, истории и Конституции.

Согласно новому закону, иностранцы или лица без гражданства, внесшие значительный вклад в развитие Украины, для которых предоставление гражданства Украины отвечает интересам государства , либо проходящие военную службу по контракту, либо лица без гражданства освобождаются от экзаменов на гражданство могут получить, но обязаны его сдать. в течение двух лет с момента получения гражданства, иначе они могут его лишиться.