Зеленский попросил больше истребителей на саммите ЕС

Президент Украины обратился к участникам встречи в Брюсселе по видеосвязи.

Он поблагодарил Польшу и Словакию за решение передать Киеву советские самолеты МиГ-29 и подтвердил, что стране нужны современные Западные самолеты для защиты от атак России.

«Однако на саммите эта тема подробно не обсуждалась», — заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нойхаммер. Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Киеву нужно больше помощи и больше оружия, но подчеркнул, что каждой стране придется принимать индивидуальные решения по истребителям.