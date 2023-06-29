Зеленский предлагает идею доктрины для Украины

Украине нужна доктрина, которая определяет основные вопросы будущего страны. Причина этого в том, что «Украина стремится к победе в войне».

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на его заявление в Верховной Раде по поводу День Конституции.

“Доктрина нужна нашей стране, так как Конституция создается. Ясное, ясное, смелое учение. Украина идет к победе. И за победившую Украину”, – сказал он.

По мнению президента, эта доктрина должна ответить на все принципиальные вопросы о будущем Украины и украинцев.

“Сам себе, к нашим соседям и всем в мире. Нам нужна новая система, новые правила, новые возможности», — заверил Зеленский.

По словам Зеленского, «Россия проигрывает во всех своих попытках, и это уже не мечта, это реальность. Он добавил, что даже сейчас, несмотря на войну, украинцы продолжают идти по пути перемен, это будет первый день очередной стремительной трансформации Украины. Основы нашей жизни, наши институты, наша экономическая практика, наши социальные обычаи, наша политика и наша повседневная жизнь. То, что мы не можем изменить сейчас, во время войны, мы изменим в процессе реконструкции. Наша трансформация. Мы создадим новую и намного более сильную Украину”, – сказал он.