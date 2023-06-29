Зеленский представил в Верховную Раду законопроект о статусе английского языка в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, официально закрепляющий статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Определены:

-государственные служащие категорий “А”, “Б” и “С”;

-руководители органов государственной власти на местах и ​​их заместители;

-военнослужащие-контрактники офицерского корпуса, проходящие военную службу;

-средние и высшие офицеры полиции Национальной полиции;

-другие правоохранительных органов, руководители служб гражданской защиты;

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-прокуратуры;

-сотрудники налоговых и таможенных органов;

-руководители субъектов государственного сектора экономики.

Кроме того, в Украине уже говорят на английском языке. Преподается в детском саду.

Кроме того, для поступления в магистратуру необходимо сдать вступительный экзамен на английском языке (в настоящее время по закону достаточно любого иностранного языка) До 10 процентов допускается отображать на английском языке. Объем передач на английском языке на телевидении не подпадает под общую квоту еженедельных передач.