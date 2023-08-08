Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Киеву не разрешат экспортировать зерно по воде, РФ может остаться без кораблей в Черном море. У нас не так много оружия, но если так будет продолжаться, до конца войны не останется ни одного корабля. Мы хотим показать это на деле», — сказал он в интервью представителям латиноамериканских СМИ, опубликованном на YouTube-канале газеты La Nación.

По словам Зеленского, Украина «экспортирует товары и «для того, чтобы использовать право на импорт», он должен «найти способ снять блокаду».