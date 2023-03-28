Зеленский примет участие в саммите демократии в США

В саммите примет участие Президент Украины Владимир Зеленский Демократия.

“Мы уже готовимся к важному международному мероприятию, которое состоится на этой неделе по инициативе Президента Байдена и США. Демократия Саммит. Украина будет участвовать. Наша позиция поддержки свободы будет как никогда сильна”, – сказал он в видеообращении в понедельник.

29-30 марта в США пройдет Саммит демократии , который призван обсудить вызовы, стоящие перед демократиями во всем мире, и пути борьбы с автократическими режимами.

Ко второму саммиту присоединятся новые участники – представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. пройдет с участием официальных лиц.