Зеленский примет участие в саммите НАТО 11-12 июля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля.

«Мы обновим наши политические отношения. “Президент Зеленский будет с нами на первом заседании Совета Украина-НАТО”, – сказал Столтенберг. Конференция появилась.

Украинские власти пока не подтвердили визит Зеленского в Вильнюс. Ранее в Киеве заявили, что Зеленский приедет на саммит, если страны альянса примут действительно важные для страны решения. С этого часа (подробности мы поделились здесь сегодня утром) страны НАТО не будут готовы принять Украину на этом саммите, но возьмут на себя индивидуальные обязательства по оказанию помощи Украине. Кроме того, они решили, что Киеву не нужно будет утверждать План действий по членству, который обычно является частью стандартной процедуры для страны по проведению реформ в соответствии с политикой НАТО.