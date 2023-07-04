Зеленский призвал Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно официально пригласить Украину в НАТО, даже если фактическое вступление не состоится, пока продолжается война. Сейчас [альянсу нужно официальное приглашение], это очень важно», — цитирует Зеленского полное интервью, которое выйдет в эфир в среду вечером на канале CNN.

По сообщению CNN, Зеленский сказал, что да, это лидер США, который может и должен принять такое решение [хотя любая страна альянса имеет право наложить вето на вопрос о расширении НАТО — Би-би-си].

По словам Зеленского, он на самом деле понимает, что Украина она не может вступить в альянс, пока продолжается война, но это предложение будет «очень важным сигналом» для обсуждения того, как гарантировать безопасность Украины в будущем. По заявлениям ведущих политиков Украина еще не получила официального приглашения.