Зеленский проведет «зачистку» на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе госаппарат ждет очередная волна кадровых чисток. Старых форматов в нашей стране больше не будет», — говорится в сообщении на сайте Офиса Президента.

Ранее Зеленский заявил, что на фоне разразился скандал, связанный с закупками для Минобороны по многократно завышенным ценам в начале года.

Несколько высокопоставленных чиновников ведомства, в том числе заместитель министра Вячеслав Шаповалов, впоследствии были уволены. Ходили слухи, что министр обороны Алексей Резников может уйти в отставку, но этого не произошло.