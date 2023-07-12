Зеленский рассказал о приоритетах Украины на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседания саммита НАТО в Вильнюсе в среду утром и выступил с кратким заявлением для прессы, рассказав о приоритетах страны на саммите.

В среду в Вильнюсе , в частности, запланировано первое заседание вновь созданного Совета Украина-НАТО, а Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом и другими лидерами НАТО.

Зеленский прибыл в Вильнюс во вторник, но не участвовал в саммит, где обсуждалось вступление Украины в НАТО – его участие не планировалось.