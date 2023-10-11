Зеленский рассказал о своем втором сроке

Президент Владимир Зеленский, если Россия Он сказал, что будет баллотироваться на второй срок, если война против Украины продолжится.

“Нет, если война закончится. Я не могу сбежать во время войны”, – сказал Зеленский.

“Нет, если война закончится. Я не могу сбежать во время войны”, – сказал Зеленский.

“Нет, если война закончится. Я не могу сбежать во время войны”. p>

Зеленский в августе 2023 года спрашивал о его участии в выборах, глава государства заявил, что не покинет страну во время войны, – рассказал президент.