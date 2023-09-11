Зеленский рассказал о своих чувствах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддержал его самого во время войны и была ли депрессия. Глава государства Украины отметил, что рад, что с ним его дети и жена. Я смотрю. Они в Украине. Я рад, что они здесь”, – сказал Зеленский в интервью CNN.

По его мнению, это поколение, к которому принадлежат его дети, сделает Украину великой.

Также отметил, что когда он посмотрел в зеркало, то увидел уже другого человека, чем человек до большого -масштабное вторжение. Он сказал, что этот человек был намного старше, но в то же время мудрее.

“Моя жена, я рад, что она у меня есть. Она очень сильная и красивая. И она становится сильнее, милее и моложе с каждым днем ​​- у нее много энергии… и мы видим это в одном зеркале”, – пошутил Зеленский.