Зеленский сделал громкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в Кремль основатель Вагнера BBC сообщает, что Евгений пополнил ряды виновных в смерти Пригожина.

«Путин как человек, как политик безумен. Он убил Пригожина – по крайней мере, у нас есть такая информация”, – заявил президент Украины на Ялтинском саммите в Киеве.

По мнению Зеленского, после этих событий моральный дух россиян снизился.

Президент Украины не уточнил, на основании какой информации он пришел к выводу, что президент РФ может быть связано со смертью основателя Вагнера.