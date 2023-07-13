Зеленский: Украина вступит в НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе It заложили основу безопасности Украины на пути к альянсу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень важно: за два дня саммита мы сняли все сомнения и неуверенность в том, будет ли Украина в НАТО или нет. Это будет! «Впервые не только все члены альянса согласны, но и значительное большинство альянса с энтузиазмом подходит к этому», — сказал он.Возвращаются — новые контракты на поставку вооружений, в том числе ракет, бронетехники и артиллерии.

“Это четкие гарантии безопасности, подтверждающие 7 ведущих демократий мира. У нас никогда не было такого фундамента безопасности, и это уровень G7. Исходя из этого, мы построим новую, юридически обязывающую архитектуру самых прочных двусторонних соглашений о безопасности», — добавил он.