Зеленский: Украине не нужен замороженный конфликт

Война на Украине может быть остановлена ​​выводом российских войск из страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в завершение встречи с делегацией лидеров африканских стран в Киеве.

“Украине и миру не нужны замороженные конфликты или острые войны. Это нужно миру. Сегодня мы говорили с делегацией глав государств и высоких представителей африканских стран о том, как добиться реального и справедливого мира без российского шантажа и лжи», — заявил Президент Владимир Зеленский.

По его словам. , , любые переговоры российское руководство воспринимает как “возможность аккумулирования власти и расширения агрессии”. Они должны быть реально выведены”, – заявил президент.

Кроме того, на встрече в Киеве украинский лидер представил украинскую формулу мира лидерам африканских стран, а конкретные пункты формулы заключаются в том, что «это приведет к восстановлению полной безопасности для Украины» информировали об этом.