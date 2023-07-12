Зеленский встретился с лидерами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в среду утром В Вильнюсе на саммите НАТО он встретился отдельно с лидерами разных стран альянса.

Только что началась встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем, перед этим Зеленский общался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо .

“Диалог с Олафом Шольцем как никогда содержателен. Ждем хороших новостей для защиты украинских жизней и нашей защиты», — написал Зеленский в Twitter перед встречей с канцлером Германии.

Содержание и результаты встреч пока не разглашаются. Администрация президента США сообщила ранее, что в среду, накануне саммита НАТО, страны G7 подпишут декларацию-план военной помощи Украине в ближайшие годы.