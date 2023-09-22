Зеленский встретился с представителями Конгресса США

21 В четверг, сентябрь, он встретился с представителями Конгресса США перед визитом в Вашингтон. На переговорах с членами Палаты представителей и Сената Зеленский обсудил расширение американской военной помощи Киеву для защиты от России.

По словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, Владимир Зеленский сказал ему, что Украина может проиграть войну, если не получит необходимой помощи. «Одно предложение суммирует все это, и я процитирую его дословно. Г-н Зеленский заявил: “Если мы не получим помощи, мы проиграем войну”, – сказал сенатор. Он отметил, что Зеленский выразил уверенность, что Соединенные Штаты помогут его стране победить. Маккол также сообщил, что украинский президент, прежде всего, попросил поставить Киеву истребители F-16 и ракеты ATACMS и попросил одобрить пакет военной помощи, что вызвало сопротивление со стороны республиканского большинства в Палате представителей. Переговоры с Конгрессом по бюджету на данный момент крайне сложны.