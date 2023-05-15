Зеленский встретился с Риши Сунаком в Великобритании

Министр Великобритании Риши Сунак опубликовал фото совместной встречи с Владимиром Зеленским, прибывшим сегодня в Лондон. Он написал на своей странице в Twitter: «С возвращением!» – сделан пост.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретится с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

«Сегодня Лондон. Великобритания лидирует в расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это партнерство будет продолжаться. Я встречусь со своим другом Риши. Проведем содержательные переговоры с делегациями с глазу на глаз», — написал Президент Украины на своей странице в Telegram.