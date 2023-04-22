Зеленский ввел новые санкции против российских олигархов, партий и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 40 физических и 382 юридических лиц.

Центризбирком России и Росбанк, а также ряд российских партий – Новые люди, ЛДПР , КПРФ “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” под санкциями.

Судя по документам, президент выполнил решение СНБО от апреля 22, 2023.

Среди подсанкционных лиц есть граждане России, Швейцарии, Ирана и Республики Мали. Всего в списке 40 человек.

Российский олигарх Сулейман Керимов и его дочь Гульнара попали в санкционный список. Под ограничения попал и сын российского олигарха Владимира Потанина Иван. Индивидуальные санкции включают замораживание активов, приостановку выдачи виз и транзитных разрешений.

Санкции в отношении юридических лиц включают в себя приостановку коммерческой деятельности, аннулирование лицензий и договоров, а также запрет любых сделок с землей в Украине. включает.