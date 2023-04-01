Зеленский ввел персональные санкции против Вячеслава Богуслаева на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 33 граждан России и 225 компаний.

Также в отношении нескольких граждан Украины, в том числе бывшего президента «Мотор Сич» Вячеслава, ранее арестованного по подозрению сотрудничества На Богуслаева наложены персональные санкции сроком на 10 лет.

К персональным санкциям относятся блокировка активов, запрет вывода капитала из Украины, приостановление экономических и финансовых обязательств, запрет передача технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Санкции в отношении большинства перечисленных компаний также применяются сроком на 10 лет. Среди них, в частности, блокировка активов, приостановка торговых операций и транзита через Украину, запрет вывода капитала из страны, приватизация объектов на ее территории.