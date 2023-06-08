Зеленский хочет подать на Россию в международный суд

Украина Разрушенная Каховская ГЭС собирается обратиться в Международный уголовный суд в Гааге против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, украинская сторона уже проинформировала Евросоюз и страны НАТО об инциденте. заседание Совета безопасности ООН, и Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об экоциде.

“Последствия трагедии станут известны в течение недели. Проще говоря, когда вода уходит… Может быть затоплено от 35 до 80 населенных пунктов, и могут возникнуть большие проблемы с обеспечением питьевой водой. Питьевая вода вызывает серьезные проблемы в районах, где не бывает наводнений. По всей области: в Днепропетровске, Запорожье и Херсоне”, – сказал Зеленский.

Позже в Telegram-канале Президента Украины появилось сообщение о том, что в резиденции Верховного Главнокомандующего прозвучала разведсводка о ситуации на Каховской ГЭС.

“Основной вывод – взрыв был преднамеренным, но противник действовал хаотично и допустил затопление своей техники. При этом взрыв дамбы не повлиял на возможность Украины вернуть себе свою территорию”, – говорится в сообщении.