Зеленский заявил, что говорил с Байденом вдвое больше, чем планировал

«Очень хорошая, мощная встреча с господином президентом США Джозефом Байденом», — написал он. «Встреча должна быть как минимум в два раза дольше запланированной и быть такой же содержательной».

Зеленский обсудил «все темы: долгосрочная поддержка, вооружение, политика, НАТО»

Ранее Белый дом сообщал, что Зеленский и Байден обсудят, в том числе, передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, которые могут запускаться с установок HIMARS.

Киев просит Вашингтон предоставить таких ракет давно, но до недавнего времени администрация Байдена воздерживалась от такого решения, объясняя это тем, что это не допустило эскалации конфликта.

Зеленский двух президентов Он не сказал, смог ли он достичь соглашение или нет.