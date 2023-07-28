Зеленский ждет практической помощи от Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва пожаловался на отсутствие «четкой» поддержки Киева. Об этом вчера, 27 июля, сообщила газета “Глобо”.

“Мне нужны конкретные вещи. Во-первых, он должен собрать лидеров Латинской Америки и дать нам возможность встретиться и поговорить. Это политическая поддержка, — сказал Зеленский.

По словам лидера Украины, для него очень важна поддержка стран латиноамериканского региона. В частности, он хочет поехать в Бразилию, если получит соответствующее приглашение.

В числе прочего Киев надеется на серьезную гуманитарную помощь от Бразилии, в том числе на средства для разминирования.

В то же время Зеленский признал, что попытки получить военную помощь от нынешней администрации Бразилии Украине потерпят неудачу.

“Я не собираюсь просить у Лулы оружие. Почему? Я знаю, что он его все равно не даст”, – заключил украинский лидер.

Несмотря на это, Зеленский считает, что Бразилия может внести свой вклад в восстановление зернового соглашения.