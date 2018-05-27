«Зеленый марафон» в Краснодаре собрал более 2 тыс. участников

Традиционный забег на дистанцию 4,2 км прошел 27 мая.

На Пушкинской площади развернулся спортивный город. Волонтеры помогали детям и взрослым проходить испытания на площадках активностей. Центральной частью спортивного праздника стал забег.

По словам управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрея Орешко, к «Зеленому марафону» в этом году присоединились гости из Адыгеи. Он отметил, что с каждым годом число участников растет, спортивный праздник собирает все больше семей с детьми.

На площадке партнера — ПБК «Локомотив-Кубань» прошли сражения по стритболу и фанболу. Победители получили фирменные майки с символикой клуба.

Артисты на ходулях проводили для детей состязания по прыжкам со скакалкой. Представители сообщества «Workout-Краснодар» давали мастер-классы по исполнению трюков на турниках. Одной из самых популярных площадок стал детский велодром. На сцене выступали артисты кавер-группы French.

Маршрут «Зеленого марафона» пролегал по улице Красной. У старта и финиша на Пушкинской площади бегунов поддерживали зрители.

Первым классическую дистанцию преодолел Денис Даниленко, быстрее всех среди женщин была Кристина Даниленко. Победителями в детском «Зеленом марафоне» стали Александр Пархоменко, Дмитрий Кормилин и Анастасия Артемьева. В отдельном зачете среди сотрудников ПАО «Сбербанк» лучшее время показали Мария Наумова и Владимир Калянин.

В инклюзивном забеге на 2,1 км в тройке призеров — Асхаб и Дэни Лабазановы, а также Светлана Рябова. Все они представляют Краснодарскую краевую общественную организацию инвалидов «Восхождение».

В этом году партнером национального проекта «Зеленый марафон» выступает фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Участники спортивного праздника делали пожертвования с помощью QR-кодов на специальных стендах, установленных на Пушкинской площади.

В этот день легкоатлетические забеги проекта прошли в 56 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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