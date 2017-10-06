Земельные участки «Кубанского универсального банка» выставили на торги

06 октября в 08:53

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги часть имущества организации. Стоимость лотов составила 553,4 млн рублей.

Всего представлено 69 лотов. Это активы «Кубанского универсального банка», в которые входят земельные участки и нежилые помещения.

Планируется, что торги пройдут 21 ноября.

Размер обязательств банка перед кредиторами составил 1,7 млрд рублей. Балансовую стоимость нереализованного имущества АСВ определило в размере 2,7 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кубанский универсальный банк» признали банкротом в январе.

ЦБ РФ в ноябре 2016 года потребовал признать банкротом «Кубанский универсальный банк». С 14 октября регулятор отключил «Кубанский универсальный банк» от платежной системы. А 27 октября ЦБ отозвал лицензию у организации. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края по заявлению прокуратуры обязал «Кубанский универсальный банк» возвратить в муниципальную собственность ценные бумаги на 350 млн рублей.

В департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара разъяснили, каким образом будут осуществляться страховые выплаты вкладчикам и держателям карт банка. По данным экспертов, администрации Краснодара принадлежит 98,9% капитала банка, еще 1,056% — банку ОБПИ, у которого отозвали лицензию с 21 июля 2015 года.

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