Земельные участки под строительство новой школы будут проданы с аукциона только для строительства школы

На совещании Президент Шавкат Мирзиёев особо остановился на увеличении ученических мест.

В следующем году на целевые торги будет выделено 3 трлн сумов строительство школ в рамках Инвестиционной программы. За счет этого будет создано 150 тысяч новых ученических мест.

В этой связи было указано, что основное внимание следует сосредоточить на расширении 595 школ, работающих на мощность выше 2 коэффициентов. .

Также школы будут созданы на месте 61 здания колледжей, которые работают с низкой пропускной способностью. Это означает дополнительные 42 000 мест для учащихся.

На основе частного партнерства в следующем году начнется строительство 50 школ (35 000 мест для учащихся).

За счет создания дополнительных условий для в частном секторе будет создаваться не менее 25 000 студенческих мест в год. Для этого предпринимателям из бюджета предоставлено 7 процентов кредита на создание частной школы. В этом году будет создано 250 тысяч ученических мест, что в 2 раза больше, чем в прошлом году.