Земли острова Тузла в районе Крымского моста передали в собственность РФ

Такая процедура стандартна в рамках реализации проектов федерального значения на территории страны.
Все земли острова, по которым проходит Крымский мост, переданы из республиканской и муниципальной собственности в федеральную. Об этом сообщили в Упрдор «Тамань» Росавтодора.
Административно территория острова Тузла продолжает оставаться территорией города Керчь Республики Крым.
Передача земель на острове в федеральную собственность началась в апреле. Первым передали земельный участок площадью 6,530 тыс. кв. м. Решение было принято 17 апреля на заседании правительства республики, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.
С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.
За неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.
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Строительство Крымского моста
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