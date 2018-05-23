Земли острова Тузла в районе Крымского моста передали в собственность РФ

Такая процедура стандартна в рамках реализации проектов федерального значения на территории страны.

Все земли острова, по которым проходит Крымский мост, переданы из республиканской и муниципальной собственности в федеральную. Об этом сообщили в Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Административно территория острова Тузла продолжает оставаться территорией города Керчь Республики Крым.

Передача земель на острове в федеральную собственность началась в апреле. Первым передали земельный участок площадью 6,530 тыс. кв. м. Решение было принято 17 апреля на заседании правительства республики, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.

С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.

За неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

Все новости по теме:

Строительство Крымского моста

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник