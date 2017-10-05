Землю у гипермаркета «Лента» на улице Российской в Краснодаре решили продать

После строительства здания торгового центра участок в 9 тыс. кв. м остался незадействован.

«Это интересная локация для развития других торгово-развлекательных или сервисных бизнесов, в том числе с точки зрения покупательского трафика от нашего магазина. Мы также реализуем по одному участку в Таганроге, в Ростове-на-Дону и в некоторых других регионах России. Все эти участки — излишки земельного банка «Ленты», их продажа никак не влияет на планы развития компании на юге», — пояснил сотрудник пресс-службы «Ленты» Антон Карпов.

У ретейлера сегодня 25 гипермаркетов в регионе, в следующем году сеть планирует нарастить свое присутствие в Краснодаре. Выручка компании за первое полугодие 2017 года выросла на 16,7% до 163,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

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