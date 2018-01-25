Зерновой терминал Туапсинского морского порта увеличит грузооборот до 3 млн тонн в год

Такого показателя планируют достичь благодаря реконструкции, которую проведут до 2021 года.

Инвестпрограмма Туапсинского морского торгового порта в 2018 году предусматривает дальнейшее развитие и реализацию перспективных проектов, направленных на увеличение грузооборота и сохранение производственных мощностей.

Среди проектов — реконструкция зернового терминала с увеличением грузооборота с 2 до 3 млн т в год. Также планируется строительство станции разгрузки вагонов, дополнительных емкостей для зерна на 61 тыс. т. Это позволит расширить возможности по накоплению, хранению и отгрузке до четырех видов сортов зерновых одновременно. За счет освобождения площадей и оптимизации внутрипортовой логистики увеличится пропускная способность всей железнодорожной инфраструктуры порта. Предусмотрено создание около 90 рабочих мест.

Ориентировочные инвестиционные затраты — 3,6 млрд рублей.

Соглашение о развитии порта было заключено в рамках XV Международного инвестиционного форума в Сочи в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Туапсинский торговый порт в 2018 году вложит в развитие 1,9 млрд рублей.

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