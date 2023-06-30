Жаир Болсонару не может участвовать в выборах 8 лет

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был лишен права переизбираться на восемь лет, сообщает Associated Press.

Большинство судей признали, что Болсонару злоупотреблял своими полномочиями за несколько месяцев до президентских выборов 2022 года. В то время он вызвал иностранных послов и сказал, что электронные машины для голосования, используемые в Бразилии, уязвимы для взлома, и поэтому его оппоненты могут фальсифицировать результаты выборов.

Суд постановил, что Болсонару использовал “государственные каналы связи” для продвижения своей предвыборной кампании. Болсонару имеет право обжаловать приговор в Верховном суде.

Президентские выборы в Бразилии прошли в октябре 2022 года. Приверженец правых взглядов Жаир Болсонару проиграл во втором туре социалисту Луле да Силве, руководившему страной с 2003 по 2010 год.

Через неделю после инаугурации нового президента сторонники Болсонару устроили беспорядки и штурмовали здания парламента, Верховного суда и президентского дворца. Полиция арестовала более 400 человек.