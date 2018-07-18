Ждан Тихонов стал руководителем сочинской телекомпании «Эфкате»

Тихонова 18 июля представили коллективу телекомпании.

Ждан Тихонов родился 20 января 1970 года. В СМИ работает с 1997 года. В 2003 году занимал должность заместителя генерального директора «Нового телевидения Кубани». В 2005 году возглавил муниципальную телерадиокомпанию «Краснодар», в которой работал до июля 2014 года. В том же месяце перешел в качестве генерального продюсера на телеканал «Кубань 24». В июле 2015-го возглавил телерадиокомпанию «НТК». Покинул пост в январе 2017 года.

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