Ждать ли кризиса? В 2023 году часть банков в России могут остаться без лицензий

Жители страны продолжают доверять банкам и стали делать вклады даже чаще.

Часть банков в России могут остаться без лицензий — Банк России может ускорить их отзыв у тех финансовых организаций, которые не смогут адаптироваться к новым реалиям. При этом эксперты считают, что масштабного кризиса в банковской сфере ждать не стоит. Жители страны продолжают доверять банкам и стали делать вклады даже чаще.

Позитивные моменты есть, но риски для банковской сферы и российской экономики остаются высокими, пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

Согласно прогнозам Центробанка, в первом полугодии 2023 года экономика РФ будет проходить низшую точку. При этом в условиях напряженной геополитической обстановки не исключены и новые вызовы, в том числе усиление санкций. У банковской системы есть значительный запас устойчивости, а снижение ставок создает предпосылки для позитивной динамики кредитования и восстановления прибыльности сектора.

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По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, если не будет новых макрошоков, то сектор может возобновить наращивание капитальной позиции, а прибыль по итогам года может составить порядка 1,2-1,5 трлн рублей. Это, по его словам, близко к показателям трехлетней давности. При этом сказаться на прибылях может снижение прироста розничного кредитования и необходимость резервирования заблокированных активов.

От внешних факторов будет зависит многое, если существенных политических шоков не будет, то банковский сектор продолжит развитие, считает доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В.Плеханова Татьяна Белянчикова. Однако по её словам, хотя регулятор не будет спешить с лишением лицензий, но кредитных организаций станет меньше. Причин тому две: возможные слияния и поглощения, а также закрытие неприбыльного бизнеса.

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Масштабного кризиса в российской банковской сфере в 2023 году не ожидает и директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Предпосылками для позитивной динамики кредитования и восстановления прибыльности сектора может стать снижение ставок. По словам эксперта, лицензий могут лишиться банки, которые не смогут адаптироваться.

«Если не произойдет каких-то новых экономических или иных шоков, в 2023 году российские банки могут показать неплохое восстановление прибыли», — считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

В мире ситуация в 2023 году не будет простой. Например, крупнейшие банки США готовятся к потере прибыли и рецессии. Как пишет Reuters, кредиторы уже начали готовиться к замедлению экономического роста и удару по инвестиционному банкингу, они откладывают средства на черный день. Аналитики уверены, что банки примут суровые экономические меры. Крупные игроки, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup, готовятся сокращать расходы и персонал.

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Об убытках по итогам 2022 года предупредил Швейцарский национальный банк. Регулятор прогнозирует рекордные убытки за всю свою 116-летнюю историю — около 132 млрд франков (порядка 143 млрд долларов). Из-за этого ни частные инвесторы, ни правительство Швейцарии не получат дивиденды — это произойдет всего второй раз за всю историю нацбанка.

Банк Англии спрогнозировал устойчиво высокую инфляцию в Великобритании. Главный экономист банка Хью Пилл отметил, что страна сталкивается с более серьезной угрозой, чем другие развитые страны, а это значит, что процентные ставки должны отказаться высокими.

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Согласно докладу Всемирного банка, рост мировой экономики резко замедляется на фоне высокой инфляции, сокращения инвестиций, повышения процентных ставок, а также нарушения цепочек поставок.

По прогнозам, в 2023 году мировая экономика вырастет на 1,7%, а в 2024 году — на 2,7%. Снижение темпов экономического роста затронет 95% развитых экономик и почти 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик.

Несмотря на ситуацию в мире, россияне продолжают доверять банковской системе страны. Опросы показали, что жители России продолжают делать вклады.

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По данным ВЦИОМ, 64% респондентов предпочитают хранить свои сбережения в рублях, 8% — в долларах, 3% — в евро. Еще 10% считают, что надо хранить свои сбережения в юанях. При этом 44% опрошенных предпочитают и альтернативные валюте варианты — вкладывать средства в недвижимость, металлы, акции и так далее.

Другой опрос показал, что с начала марта 2022 года россияне стали активнее открывать вклады и накопительные счета в государственных и коммерческих банках. Аналитический центр НАФИ выяснил, что в марте вклады и накопительные счета были только у 7% россиян, а в сентябре — уже у 18%.

Ранее стало известно, что россияне не любят кредиты, но активно берут их. Мнение, что кредит — это путь в долговую яму, разделяют 6 из 10 жителей страны. При этом у каждого третьего есть свежий опыт использования заемных средств.

При этом россияне задолжали кредитным организациям рекордное количество денег: объем просрочки по потребительским займам в октябре 2022 года достиг самой большой суммы за всю историю наблюдений и составил 631,1 млрд рублей.