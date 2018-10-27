Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме

В 1:20 27 октября открыли движение поездов по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ, где из-за наводнения оно было прервано.

В 1:45 по участку проследовал первый пассажирский поезд № 102 сообщением Адлер — Москва, в котором находятся 183 пассажира, в том числе 22 ребенка. За ним проследуют поезда № 241 Иркутск — Адлер, № 14 Адлер — Саратов, № 449 Самара — Адлер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

На перегоне Греческий — Кривенковская 24 октября в результате непогоды размыло 230 м пути. Железнодорожники оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и предприняли все меры для ликвидации последствий стихии в сжатые сроки. На участке выполнили большой объем работ по восстановлению устройств электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки. Установили опоры контактной сети, уложили новую рельсошпальную решетку.

В 8:30 26 октября работники РЖД восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный и открыли движение поездов по одному из двух путей. Это позволило обеспечить движение поездов на участке Адлер — Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи.

Позднее по временной схеме «автобус + электричка» организовали отправку пассажиров поездов дальнего следования между станциями Туапсе и Горячий Ключ. Пассажиры поездов, прибывающих на станцию Горячий Ключ, пересаживались на автобусы и следовали до Туапсе. Оттуда электропоездами «Ласточка» они могли добраться до Сочи и Адлера.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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