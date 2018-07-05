Железную дорогу Краснодарского узла в этом году значительно разгрузят

05 июля в 20:47

Завершается масштабный проект по строительству обходной ж/д линии. Ее протяженность составит более 60 км, появятся новые станции Кирпили и Бейсужек. После запуска проекта грузопоток, идущий через столицу Кубани, будет перенаправлен на новые пути.

«На сегодняшний день на всех 62-х километрах ведется работа. Общий процент готовности составляет 80%. Мы идем в графике, никаких срывов не должно быть», — рассказал руководитель проекта строительства обхода Краснодара Максим Кушнир.

Транспортной безопасности уделяется особое внимание. Будет построено 29 новых сооружений: проезды для сельхозтехники, путепроводы и мосты.

«При строительстве используются современные полимерные материалы, в основном немецкого производства, которые позволяют прослужить гидроизоляции очень большой период времени. Если раньше это было 40-50 лет, то сейчас — до 100 лет гидроизоляция будет стоять», — отметил главный инженер компании «Трансмост Сочи» Денис Петренко.

Строительство обхода Краснодарского узла — часть большого инфраструктурного проекта компании РЖД. В его рамках проходит комплексная реконструкция участка железной дороги от станции имени Максима Горького до Крымской.

«Данный проект призван обеспечить пропуск экспортно-импортного грузопотока в адрес припортовых станций Азово-Черноморского бассейна. С 2007 года построено около 260 км вторых путей. В 2018-2019 годах предстоит ввести в эксплуатацию еще более 280 км, включая обход Краснодарского железнодорожного узла», — пояснил первый заместитель начальника СКЖД Алексей Черняев.

Проект позволит увеличить количество товарных поездов в направлении морских портов. По мнению экспертов, сейчас это особенно актуально, так как в ближайшее время грузопоток увеличится до 130 млн т в год.

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