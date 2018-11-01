Железную дорогу в Туапсинском районе полностью восстановили после наводнения

В 23:56 31 октября полностью завершили работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе — Кривенковская, поврежденной в результате проливных дождей 24-25 октября.

Ввели в эксплуатацию первый и второй ж/д пути, пассажирские и грузовые поезда пропускают в соответствии с графиком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Всего на территории Туапсинского района рабочие восстановили более 7 км железнодорожного пути, пять ж/д мостов, 21 опору контактной сети, 1,1 тыс. м проводов контактной сети, 300 м проводов автоблокировки и 300 м проводов линии продольного электроснабжения, а также 320 устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

Для ремонтных работ задействовали два восстановительных поезда и две машинные станции, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Пострадавшими признали более 2 тыс. домов.

Из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А147 Джубга — Сочи было открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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