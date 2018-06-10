Желтые шары запустили в небо на открытии детского лета в Анапе

На Театральной площади курорта прошел праздник «Аргонавты в поисках золотого солнца Анапы».

Мероприятие собрало 2 тыс. участников. Творческие коллективы и юные гости Анапы, отдыхающие в санаториях и лагерях, пришли на площадь, чтобы приветствовать лето.

Детям раздали сотни желтых шаров и разноцветных флажков. Они пели, танцевали вместе с ансамблями. Затем шары из рук членов отрядов детских здравниц перешли к зрителям. Под аплодисменты и песню их символично запустили в небо — «чтобы лучики солнца разлетелись по всей Анапе».

После театрализованного представления вокальные и танцевальные ансамбли продолжили свое выступление, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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