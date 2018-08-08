Жена футболиста Мамаева раскритиковала жизнь в Краснодаре

Алана Мамаева в интервью в шоу на YouTube «Точки Nad И» рассказала о четырех годах жизни в городе.

«Когда я туда ехала, я говорила: «Что может быть проще, когда у тебя есть деньги, есть дети?» В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить, на что жаловаться? Те же машины или продукты где угодно купишь, хорошо живешь. Нет! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? Ходить на курсы и развиваться в Краснодаре?! У меня дети ходят везде — в детский сад, им не нужна детская комната: они устали после детского сада, они хотят домой, поиграть со своими игрушками. Мне ни с кем не интересно общаться, вот такой вот город. Краснодар — маленький город. Там тебя все знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Там ходят на каблуках, чтобы в магазин сходить. Это жесть», — рассказала она.

Модель отметила, что ее супруг, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, это понимает, поэтому пара ни с кем не дружит и никуда не ходит.

«Он тоже там не может жить, но контракт, работа. Я не знаю, сколько мы тут еще пробудем, контракт вроде еще на год. По итогу мы все равно будем жить в Москве. Но я говорю, что со мной происходит. Четыре года в Краснодаре на меня сильно давят. Ты одна постоянно, у тебя все есть — няни, помощники, конь, чтобы развлекаться. Сейчас меня спасает птица», — говорит Мамаева.

Павел Мамаев выступает за «Краснодар» с 17 июля 2013 года. В настоящее время соглашение с ним продлено до конца 2019 года.

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