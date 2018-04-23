Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

23 апреля в 15:22

Мальчик появился на свет 23 апреля в 11:01 по местному времени (13:01 мск) в больнице святой Марии в Лондоне.

Принц Уильям присутствовал при рождении сына.

Это третий ребенок пары — в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015 — девочка Шарлотта. Новорожденный ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего деда принца Уэльского Чарльза, отца и брата с сестрой. Его имя по традиции должно быть объявлено через несколько дней, сообщает ТАСС.

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