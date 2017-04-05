Женская молодежная сборная России по футболу проведет сборы в Сочи

С 5 по 15 апреля женская молодежная сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи.

В нем примут участие 16 игроков, в том числе футболистки «Кубаночки» Виктория Шкода и Анна Самойленко.

«В Сочи мы планируем провести три товарищеских матча с юношами из местной группы подготовки. В этих встречах мы хотим посмотреть футболисток, которые не принимали участия или были мало задействованы в матчах международного турнира «Кубанская весна»», — рассказал старший тренер сборной России Александр Шагов.

С 26 по 31 мая команда примет участие в Элитном раунде Чемпионата Европы-2017 U-19. За выход в финальную часть российские спортсменки поспорят с хозяйкой турнира Венгрией, а также Испанией и Бельгией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболистки молодежной сборной России 26 марта стали победительницами ежегодного международного турнира «Кубанская весна».

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