Женская сборная РФ по гандболу обыграла Португалию в матче квалификации ЧЕ-2018

Матч прошел 31 мая в португальском городе Синиш.

Женская сборная России по гандболу со счетом 30:24 одержала победу над командой Португалии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.

На счету игрока гандбольного клуба «Кубань» Ярославы Фроловой два мяча. Валентина Вернигорова и Екатерина Баркалова появились на площадке в самой концовке и голов не забили, сообщает пресс-служба клуба.

Команда набрала шесть очков и поднялась на второе место в четвертой группе. Россиянки по количеству очков сравнялись с командами Румынии и Австрии, которые по дополнительным показателям занимают первое и третье места в группе соответственно.

В заключительном матче отбора чемпионата Европы сборная России в Астрахани сыграет с командой Австрии. Игра пройдет 3 июня, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник