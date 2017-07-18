Женская сборная России по футболу победила Италию в групповом этапе ЧЕ

Счет встречи на стадионе в Нидерландах на девятой минуте открыла Елена Данилова. Увеличить преимущество через 16 минут удалось защитнику ФК «Кубаночка» Екатерине Морозовой.

Сократить отставание итальянки смогли лишь в конце встречи. Отличилась Илария Мауро. Первая в истории победа российской сборной в финальных раундах чемпионатов Европы — 2:1. Ранее в состав национальной команды были включены пять игроков «Кубаночки».

Следующий матч россиянки проведут 21 июля против Швеции, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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